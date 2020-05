Zamilovala jsem se do optimismu, spontánnosti a vyrazila na cestu. Bylo to nejlepší rozhodnutí. Naštěstí můj manžel je také dobrodruh, má hodně nacestováno. Každý rok jezdí s kamarády kampovat do severských zemí, takže moji vášeň pochopil. Rozhodla jsem si splnit jeden malý velký sen. Přihlásila jsem do X-challenge, 10 dní, 2,5 tisíce na hlavu, dva v páru a to celé stopem po Evropě. Po cestě jsme poznávali lidi, zanechali dobrý dojem, udělali dobré skutky a plnili výzvy. Nejen ty co nám připravili organizátoři, ale i ty osobní. A těch si já splnila hodně. Největším překvapení pro mě bylo, když jsem se během X-challenge dozvěděla, že jsem těhotná a splnil se mi tak další sen.