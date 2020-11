Zdroj: soukromý archiv

Vojta byl díky svým ekologickým aktivitám v roce 2019 nominován na ocenění Josefa Vavrouška. A co je podle mladého ekologa největší problém v přístupu populace k přírodě ? „Lidé se hodně odpojili od přírody, ztratili spojení s přírodou. Nedělají to vědomě, spíše se od ní přirozeně vzdalují, žili v ní, měli vztah k půdě. V dnešní době sice mají přírodu rádi, rádi do ní chodí, ale chybí zde pouto, které tu dřív bylo.“

Kateřina Glatzová