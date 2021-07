/LIDÉ ODVEDLE/ V předchozích dílech seriálu Lidé odvedle byli představeni většinou fotbalisté nebo hokejisté. Tento díl je ale věnován jinému sportu. Triatlonu. Česká reprezentantka Petra Kuříková popisuje, kterak zvládala spojit povinnosti ve škole s triatlonem. „Patřila jsem spíš ke šprtům,“ svěřuje se.

Petra Kuříková během závodu v Karlových Varech | Foto: se souhlasem Petry Kuříkové

Kdo Petru přivedl k triatlonu? „Pocházím ze sportovní rodiny. Mamka se aktivně věnovala basketbalu a později atletice. Taťka reprezentoval tehdejší Československo v biatlonu. Volný čas jsme trávili vždy velmi aktivně. Původně jsem se věnovala pouze plavání. Po zhruba devítiletém úsilovném snažení dokázat něco v bazénu jsem pochopila, že moje plavecké nadání není tak veliké k tomu dotáhnout to někam dál. V průběhu let jsem se účastnila i běžeckých atletických závodů, kde jsem sbírala medaile bez specializovaného tréninku. Postupně jsem si zkusila i triatlon, kde mi to taky šlo," vzpomíná, kterak se dostala k tomuto sportu.