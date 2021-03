Festival Karoliny Světlé zahájily jeho zakladatelky Tereza Rafoth a Andrea Fischerová ze spolku Stopy v krajiněZdroj: Soukromý archiv Terezy Rafoth a Andrey Fischerové.



Všechno vlastně začalo zcela nenápadně, ale mělo to svou logiku. „Andrea tady se svou babičkou a dědou vyrůstala. Tvrdím, že kdo se s tímhle krajem jednou spojí, tak už to v něm zůstane,“ popsala počátky jejich snažení Tereza Rafoth. Inspirací jim byla literární stezka v Miletíně u Hořic, věnovaná Karlu Jaromíru Erbenovi. „Byly jsme se tam podívat a řekly si, že když to svedou v Miletíně, dokážeme to taky,“ vzpomínaly nedávno v Deníku na začátky projektu. Ten dnes vábí nejen školní třídy, ale i běžné turisty. Raritou je knihovnička na návsi pod kostelem. Dřevěná budka v podobě podještědské chaloupky. Otevřete ji, vypůjčíte si některou z knížek Karolíny Světlé a při dalším výletě ji zase vrátíte. Když k ní přidáte další, kterou máte doma dvakrát, dočkáte se chvály a poděkování. Odvézt si odtamtud můžete třeba Vesnický román. A právě ten považují obě znalkyně díla Karoliny Světlé za mimořádný.