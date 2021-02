Filip ZvěřinaZdroj: archiv Filipa Zvěřiny



Zvěřina nezapomněl ani na své první trenéry. „Můj první trenér v Opočnici byl můj táta, jak už jsem zmiňoval, a pan Blažek. V Novém Bydžově to byl trenér Průcha a v Liberci trenér Kaiser.“ Jaký má vlastně levý bek vztah ke studiu? „Šprt určitě nejsem, ale škole se snažím věnovat co nejvíce to jde, ale je to občas dost těžké,“ přiznává Filip, kterak si nachází ve svém diáři čas na studijní povinnosti. „Časově školu zvládám dobře a učitelé mi naštěstí vycházejí vstříc, takže super. Jenom mě trochu omezuje příprava do školy, na kterou moc času není,“ říká.