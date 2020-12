Zdroj: archiv Petry Voldanové.

První říjnovou sobotu se dočkala. Po postupu do TOP 5 se nakonec umístila na stupni nejvyšším, dostala se do finále Overall a získala IFBB Pro kartu. Stala se tak profesionálním atletem. „Stále mi to přijde jako sen! Všechna ta dřina, správná strava, těžké tréninky, x hodin na kardiu, to se mi vše vyplatilo a já jsem tak šťastná, že se mi chce radostí plakat,“ svěřuje se úspěšná sportovkyně se svými pocity.