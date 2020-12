K retro stylu jsem se dostávala pozvolna přes hudbu. Milovala jsem Amy Winehouse, objevila Imeldu May, přes Imeldu našla Mary Ford, později Sisters Andrews a další. Čím více jsem poznávala tyto ikony tím více jsem se blížila jejich světu a utvářela ten svůj, ve kterém mi bylo velmi dobře. Učila jsem se česat účesy z 20. až 50. let, napodobovala styl oblečení podle toho, co mě nejvíce oslovovalo a postupně tak utvářela svůj vlastní osobitý styl. A protože pocházím z rodiny rockerů, nemohla bych být jen uhlazená panička, proto jsem se asi nejvíce přiblížila stylu „rockabilly“. Ten se vyznačuje retro účesy, ale také tetováním i drsnějším oblečením – prostě něco jako Sandy a Danny z filmu Pomáda.

Zdroj: archiv Petry Bosákové

Moje podnikání se postupně rozšířilo o další činnost, kromě šití doplňků a výroby šperků jsem také hairstyling/make-up artistka.