Liberecký pěvecký sbor Matylda a Tylda.Zdroj: archiv Matylda a Tylda



Pokud se vám v souvislosti s věkovým průměrem členů kolem 75 let vybaví usedlí zpívající senioři při klavíru, ohromně se mýlíte, podle jejich slov by to byla příšerná nuda. Jejich energie je totiž neskutečná a dokáží rozezpívat i celé náměstí.