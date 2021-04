Vietnamské oslavy MDŽ v libereckém KoloseuZdroj: Deník/Kamil Košun



Vloni se zapojila také do výzvy na pomoc pracovníkům v první linii v boji s koronavirem. Na své bistro Liên Quān u jabloneckého Tesca vyvěsila červené srdíčko. Pro hasiče, policisty, záchranáře, doktory i sestřičky to byl signál, že se zde mohou zastavit na bezplatné občerstvení. „Sledovala jsem, jak se zapojila vietnamská komunita a řekla jsem si, že když neumíme šít roušky, nabídneme to, co umíme dobře,“ vysvětlila Lien Hoang, která restauraci vede se svým manželem.