Jakub Žůrek v dresu Bílých Tygrů.Zdroj: Archiv J. Žůrka



Jak vzpomíná talentovaný obránce na své začátky? „Moje začátky byly jako na houpačce, protože jsem začínal s hokejem v Jablonci. Tam mi to bohužel nevyšlo a také mě to moc nebavilo, takže to vypadalo, že hokej hrát nebudu. Poté jsem se šel podívat do Liberce na trénink, jak to vypadá a chtěl jsem to zkusit. Tam mě to začalo bavit, a tak se hokeji věnuji dodnes,“ vzpomíná na své první zkušenosti s nejrychlejší kolektivní hrou na světě. Jakub zároveň nezapomíná ani na svého prvního trenéra. „Můj první trenér byl pan Jiří Zobín, který mě toho hodně naučil a rád na něj vzpomínám.“