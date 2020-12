Zdroj: Archiv Kateřiny Vojáčkové

Ke psům měla Kateřina Vojáčková vždy kladný vztah a když náhodou nějakého opuštěného psa přivedla domu, její rodina se o něj vždy postarala. Když jí bylo šestnáct let, její rodiče založili útulek Azyl pes a Kateřina tam začala pomáhat. To bylo v roce 1992 a za ty roky se podařilo umístit do nových domovů více než 5 tisíc pejsků a 400 koček.