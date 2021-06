Josef Novotný, SpiderGlassZdroj: Deník/Petr Vodseďálek

V 90. letech sklárna v Heřmanicích vytvořila bezmála sto skleněných bankovních interiérů. Vyráběla také originální nábytek z laminátu a skla. Ten se vyvážel například i do Austrálie, Ruska nebo USA. Originální skleněná svítidla zamířila až do Guatemaly v Jižní Americe, do Holandska vyvážel podnik zábradlí ze skla. Z Heřmanic už také putovalo 60 lustrů do císařského paláce v Japonsku. „Většinu zakázek získáváme prostřednictvím subdodavatele. Dělali jsme například i křtitelnici pro holandskou královnu,“ chlubí se majitel sklárny, který spolupracuje se sklářskými velikány, jako je Preciosa nebo Lasvit.