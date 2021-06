Jan Šolc.Zdroj: Jan Král / Město Liberec

V listopadu 1989 byl Jan Šolc částečně v Liberci a částečně v Praze. Stal se mluvčím Občanského fóra a 28. prosince 1989 zasedl v rámci procesu kooptací do Federálního shromáždění, po sametové revoluci působil jako bezpartijní poslanec, respektive poslanec za OF, do české části Sněmovny národů. Mandát za OF obhájil ve volbách roku 1990, přičemž v roce 1991 přešel po rozkladu Občanského fóra do poslaneckého klubu Občanského hnutí. Ve Federálním shromáždění setrval do voleb roku 1992. Stal se předsedou branného podvýboru obou komor Federálního shromáždění.