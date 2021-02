Na rodinné farmě Lukava v Jindřichovicích se sklízely brambory jen s pomocí rukou a koní.Zdroj: Deník / Jana Švecová



Plánovaný projekt s názvem Konipas má jednoduše řečeno spojit produkční biofarmu, inovativní využití koní v zemědělství a školící centrum pro začínající zemědělce. Podobný koncept praktického vyučování už funguje v řadě zemí. „Například v Německu, kde funguje něco jako učňovství, kdy se lidi po ukončení střední školy rozhodnou, že absolvují tři roky tzv. Farmářské školy. Je to jedna z variant v systému. Absolventi potom vycházejí ze školy s praktickými znalostmi, vědí už, co to obnáší, a hlavně mají jasno v tom, co chtějí dělat. Mohou se specializovat na různé oblasti, a hlavně vědí, jak dál,“ popisuje Rosenbaum.