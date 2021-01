Zdroj: Deník / Jaroslav Appeltauer

S příchodem na střední školu nastala pro Gembického nová situace. „Musel jsem se škole více věnovat, řešit doklasifikaci a dopisovat látku,“ vyznává se. „Nejraději jsem měl angličtinu, naopak jsem neměl rád daně a němčinu,“ prozrazuje, k jakým předmětům měl vztah a ke kterým naopak averzi. Vycházeli fotbalistům učitelé vstříc, co se týče docházky a klasifikace? „Ve většině případů ano. Někteří úplně bez problémů a na některých profesorech bylo vidět, že jim to vadí nebo měli nějaké připomínky. Když se ale student snaží, zvládnout se to dá s každým profesorem,“ uvědomuje si Gembický.