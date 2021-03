Adéla Heindorferová (Roubíčková) se před několika lety přestěhovala do Raspenavy, kde založila Levandulovnu.Zdroj: Soukromý archiv Levandulovna



Adéla Heindorferová si zakládá na tom, že všechny produkty jsou vyrobeny ručně a vypěstovány v ČR. „Náš podnik zastává aspekty cirkulární ekonomiky, ve kterém by i odpad měl být zdrojem. Vypěstujeme levanduli, po destilaci ji vysušíme, slisujeme do biomasy a v zimních měsících s ní budeme vytápět skleník. Filozofie našeho podniku je co nejvíce bezobalová, bezplastová. Výrobky nabízíme do bezobalových obchodů, do obchodů a kaváren které zastávají stejnou filozofii jako my,“ popsala hodnoty jejího podnikání Heindorferová.