Zdroj: Archiv Michaely Vojtekové

K běhu jsem se dostala úplně náhodou, ale jsem za to moc ráda. Odmala jsem se pohybovala kolem koní a od čtrnácti let jezdila i závodně. V osmnácti došlo ke zlomu a začala jsem přemýšlet, čemu novému bych se mohla věnovat. Jsem hodně aktivní člověk a bez sportu a cíle bych žít nemohla. Jednou večer, když jsem se vracela od koní, jsem se rozhodla kousek cesty uběhnout. Běžela jsem dvacet minut a bylo to příjemné. Druhý den jsem se už nešla projít, ale cíleně si zaběhat, v tu dobu jsem neměla ani běžecké boty. Začalo to jako takový útěk od každodenní rutiny, u běhu jsem totálně vypnula, a tím začal nový příběh.