Zdroj: Deník / Šandor Michal

„Začíná to ohlasy před zápasy a video pozvánkou pro fanoušky, poté se snažíme během týdne nalákat co nejvíce lidí přímo do haly. Po zápase je potřeba zařídit výsledkový servis pro fanoušky a pozápasové ohlasy,“ vyjmenovává činnosti, které musí vykonávat.