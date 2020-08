Zdroj: Archiv Denisy Kusé

Se soutěžemi zatím nemá zkušenosti a v tuto chvíli ji ani nelákají. Ale zaujala ji britská soutěž Glow Up. „Make-up artisté si v ní projdou různými odvětvími a musí ukázat hodně originality a kreativity,“ řekla Denisa Kusá z Liberce. Do budoucna by se ráda více zaměřila i na péči o pleť a předávání rad a zkušeností. Ukázat ženám, jak a čím o sebe pečovat a čím se líčit. Už radí kamarádkám a aktivně působí i na sociálních sítích, kde odpovídá lidem na otázky týkající se tohoto tématu. „Rozjíždíme s kamarádkou skupinu na Facebooku pod názvem Vše o líčení s Evou a Deni, kde budeme předávat rady, tipy a také prezentovat naši práci a zároveň tam budou moci přispívat i členové skupiny,“ doplnila Denisa. Dále spolupracuje s fotografkou Lucií Holoubkovou.