Zdroj: archiv Jana Pipiše

Letos v srpnu jsem závodil v polském Plocku. Dostal jsem se a řadu až jako téměř poslední závodník a se svým výsledným časem 1:32s jsem si vybojoval stříbrnou medaili. Celý závod se odehrával v extrémních teplotních podmínkách. Teploměr ukazoval odpoledne hodnotu téměř 34 °C. Takováto teplota nebyla příjemná žádnému závodníkovi, který na sobě navíc nesl výstroj o váze + 20kg. Kvůli hygienickým opatřením jsme všichni závodili bez masek, nejdříve se to zdálo jako výhoda, ale kvůli vysoké teplotě a vlhkosti vzduchu, se to stalo spíše další překážkou. Maska má totiž vždy stejnou teplotu a vlhkost vzduchu, takže to, co je venku nevdechuji. Závodu se účastnilo celkem 150 závodníků.