Zdroj: archiv Ondřeje Zimy

Zapojil jsem si i do soutěže o hymnu kurýrů. Bylo to přesně to, co jsem potřeboval. Využil jsem své zkušenosti z téhle práce a podal je, doufejme, vtipně a energicky. Skladbu jsme vytvořili s kolegou a kamarádem Tomášem Neumanem, muzikantem z Jablonce nad Nisou. Mimochodem, jestli se vám skladbička zalíbí, hoďte nám „like“ na Facebooku, klíčové slovo pro vyhledávání je hymna kurýrů. Hudba mi dává nespočet možností. A mě baví si s nimi hrát. Dává mi smysl. Dává mi klid. Inspiraci jsem pokaždé čerpal ze vztahů, myšlenek a situací, ve kterých jsem se svým přičiněním nacházel. Na písních jsou pokaždé krásně vidět životní etapy je to jako zpívaný životopis.