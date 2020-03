Můj běžný den začíná měřením určených hodnot, které se připraví do denního hlášení pro vodohospodářský dispečink našeho státního podniku, a to i o víkendu. Potom následují zpravidla administrativní práce a v neposlední řadě pak provozní práce související s údržbou vodního díla. Po pracovní době přecházím do režimu pohotovosti až do dalšího dne.