V minulosti začínal Marek Raibr na zelených trávnících. „Jako malého kluka mě mamka přivedla na trénink tehdejšího libereckého klubu Rapid Liberec. Tam jsem trénoval asi dva týdny, protože pak byl nábor do Slovanu Liberec. V té době mi bylo asi 7 nebo 8 let, takže to byla poslední možnost pro můj ročník jít do náboru,“ vysvětluje. „Tam jsem uspěl a zařadil se do přípravky. Po nějakých dvou a půl letech jsem přešel do VTJ Rapid Liberec, kde jsem byl další dva roky v mladších žácích. Následně jsem začal dělat baseball, protože mě fotbal v začínající pubertě přestal bavit. V nějakých 16 letech jsem se k fotbalu vrátil do TJ Spartaku Chrastava, kde jsem hrál nejprve krajskou soutěž U17 a následně za B-tým,“ popisuje Raibr svoji fotbalovou kariéru.