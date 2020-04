Bouřky mě fascinovaly prakticky už od mého mládí. Aktivně se jim věnuji přibližně třináct let. V březnu roku 2012 jsme založili s pár dalšími lidmi stránku lovců bouřek, kde jsme byli spíš jako parta nadšenců pro pozorování a focení bouřek. O rok později, v srpnu 2013, jsem založili neziskovou organizaci Czech Thunderstorm Research Association, o.s. Tu jsem ale před dvěma lety opustil a funguji tak jako nezávislý pozorovatel. Fotím prakticky vše, co mi přijde do cesty. Nejvíce se samozřejmě zaměřuji na přírodu, přírodní úkazy a jevy, které můžeme pozorovat na obloze. Hlavní bod zájmu je ale samozřejmě příroda a další přírodní úkazy, které můžeme pozorovat nejen na obloze. Už samotná definice bouřky, tedy soubor optických, akustických a elektrických jevů, mi přijde vzrušující. Tento úkaz budí v člověku obrovský respekt, ale zároveň vzbuzuje v lovcích bouří adrenalin.