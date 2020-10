Zdroj: Deník / Petr Vodseďálek

Se stánkem přijeli také do Frýdlantu, kde ho ale rychle přeměnili v kavárnu. No a tu teď provozují už osmým rokem. Návštěvníky z Čech, ale i Polska a Německa sem láka nejen útulný interiér, ale také originální dorty. „Říkali jsme si, že když máme kavárnu, bylo by dobré mít tu ke kávě nějaký dort nebo koláč. Ten úplně první upekla Magda, byla to řepová-čokoládová buchta. Lidem chutnalo, tak jsme začali péct pravidelně.,“ vysvětluje Standa, který po Magdě převzal pekařské žezlo a nyní už dorty a koláče peče výhradně on.