Zdroj: Archiv Josefa Trakala

Nejdříve jsem žil v domnění, že si budu vymýšlet, co chci. Pak jsem zjistil, že to tak není, protože materiály mají různé vlastnosti, a technologie zase nějaké své postupy a často i limity. Tak musíte kreativitu hledat hlavně v přístupu myšlení, ať už je to v interiérech nebo produktech.