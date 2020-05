Zdroj: Adéla Vodenková

Můj přítel Peter a zárověn majitel našeho salonu Rasg tattoo crew přišel s nápadem. Co kdybych začala kreslit a své výtvory tetovala lidem na kůži. Viděl jak jsem tvůrčí, na nehty jsem vytvářela různé designy. Mě se nápad líbil, přeci jenom pod ruce jsem Peterovi koukala 10 let, a tak jsem prošla kurzem a začala jsem tetovat. Nejprve na umělou kůži, na pomeranče a pak na sebe, jednu takovou malou kotvičku, abych věděla, do čeho jdu a do čeho jdou zákazníci. Postupem času jsem si tetování natolik zamilovala, trávila jsem večery navrhováním designů pro zákazníky a každá kérka byla lepší a lepší. Láska k tetování se prohlubovala a já se rozhodla to dělat naplno. Mohu tvořit, co mě baví a to je v životě důležité. Dnes mám svou klientelu, lidi ke kterým mám vztah a oni ke mně. Baví mě, že potkávám své práce na ulici, je to super.