Zapomenutý liberecký unikát ožívá v Technickém muzeu. Firmu připomene i kniha

/FOTO, VIDEO/ Zapsali se do libereckých dějin, přesto o nich veřejnost toho moc neví. To by se mělo změnit díky výstavě Linser – továrna motorových vozidel Liberec, jejíž slavnostní zahájení se uskutečnilo ve čtvrtek 7. prosince v pavilonu A Technického muzea Liberec.

Výstava Linser – továrna motorových vozidel Liberec v Technickém muzeu Liberec. | Video: Jiří Louda

Dvě generace majitelů, zakladatel Christian a jeho syn Rudolf Linser, budovali od roku 1858 v městě pod Ještědem firmu specializovanou na textilní a pivovarské stroje, později i na hasičské stříkačky. Během let 1902 až 1908 vyráběla firma vozidla s motory vlastní konstrukce, a to cestovní i úspěšné závodní motocykly a první čtyřválcové automobily v Rakousku-Uhersku. „Ve své době se jednalo o významnou firmu, o které v současnosti moc lidí neví. Jedná se o zapomenutý liberecký unikát, který stojí za to, aby byl šířen mezi obecné povědomí,“ řekl Deníku Jiří Konvalinka z Technického muzea. 1. ledna navíc uplyne 190 let od narození Christina Linsera. Samotnou výstavu tvoří dvě hasičské stříkačky z let 1888 a 1908 zapůjčené z chrastavského muzea a dva ze tří dodnes dochovaných motocyklů z produkce firmy Linser. Její fyzická příprava zabrala přibližně měsíc, ta dlouhodobá tři čtvrtě roku. Nejvíce nákladů putovalo na pojištění a zabezpečení exponátů. Pokud výstava zaujme a majitelé exponátů budou souhlasit, výstava se prodlouží. Nápad na její vytvoření se zrodil díky navázání kontaktů s Angelikou Linser, která v roce 2018 navštívila Liberec a líbilo se jí tu. „Následně došlo k otevření rodinného archivu, čímž se zrodila i myšlenka na napsání faktografické knihy, která prostřednictvím textu a fotografií přiblíží historii firmy Linser a samotných majitelů,“ podotkl historik Jan Mohr s tím, že křest knihy by měl proběhnout v únoru příštího roku. Na kolejích v Harcově řádí legionella. Na bloku A platí zákaz sprchování Firmu v Liberci připomíná bývalá slévárna Linser. Pozůstatek továrního komplexu, který je ve špatném stavu, čekají velké změny. Objekt v dolním centru Liberce se promění v kulturní a kreativní centrum. Linserka se stane důležitým startovacím projektem pro obnovu městského brownfieldu spodního centra města, Papírového náměstí. „Předkládaný krok je výsledkem meziodborové spolupráce statutárního města, externích spolupracovníků Evropského hlavního města kultury, Technické univerzity v Liberci a Libereckého kraje. Kromě aktivace kulturně kreativní obytné čtvrti bude Linserka i jedním z budoucích pilířů organismu kulturně kreativních center různého zaměření se spádovou oblastí celého Libereckého kraje,“ zdodala architektka a urbanistka Zuzana Koňasová z Kanceláře architektury města Liberce (KAM). Hotovo by mělo být do září roku 2025.

