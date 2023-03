Jak si česká společnost poradila s pandemií nemoci covid-19? Co jsme si z téhle nepříjemné globální události odnesli a nebyla nám v něčem náhodou i přínosem? To se diváci dozví 12. března v libereckém Kině Varšava. „To tříleté natáčení byla svého druhu léčba, nenechat se covidem a jeho dopady ovládat, ale přetavit celou tu jeho otravnost do tvořivé energie. Prostě jsem nechtěl zůstat někde zavřenej, tak jsme šli točit. A mám radost, že se nám z toho nevyloupla dokumentární mučivá tryzna, že je ten film přes všechny ty teskné podtóny i tak nečekaně veselej,” podotkl režisér Vít Klusák, který se dostaví na libereckou projekci.