Vratislavice nad Nisou pořádají již 24. Vratislavické slavnosti, které se konají v sobotu 17. srpna v areálu Zámeckého parku. Slavnosti budou zahájeny ve 14 hodin a nabitý program potrvá až do 23 hodin.

Mirai | Foto: Jarmila Kuncová

Odpolední program je zaměřen více na rodiny s dětmi a budete si moct vyzkoušet nějakou z atrakcí, zúčastnit se soutěží nebo se v 15 hodin přijít podívat na pohádku pro nejmenší a v 16 hodin na pohádku pro větší. Pro zájemce budou v určených časech probíhat komentované prohlídky v kostele Nejsvětější Trojice, a to ve 14, 16 a 18 hodin. Do 18 hodin budete mít také volný vstup do rodného domu Ferdinanda Porsheho, který bude přístupný už od 9 hodin ráno.