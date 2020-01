Kdy: Sobota 4. edna

Kde: Naivní divadlo Liberec

Za kolik: 80 Kč

Naivní divadlo Liberec uvede tuto sobotu úspěšnou veršovanou Pohádku do dlaně pro nejmenší, která hravou a poetickou formou vypráví o střídání ročních dob. Inscenační tým ji pojal jako živý sen jednoho užaslého člověka, před kterým náhle začnou defilovat třeskutá Paní Zima, deštivé a citlivé Jaro, pořádně rozpálené Léto a Podzim, malíř, který poletuje s hlavou v oblacích.

Postupně mezi sebou svádějí souboj o nadvládu nad světem, ale ať dělají, co dělají, výsledek je vždycky předem dobře znám…



Pohádka do dlaně, kterou Naivní divadlo uvádí u příležitosti loňských nedožitých sedmdesátých narozenin své někdejší dvorní autorky, Ivy Peřinové, patří k nejlepším textům pro děti z pera této „první dámy české loutkové hry“. Hra byla s úspěchem inscenována v řadě českých i zahraničních divadel. Tentokráte se jí ujal režisér Martin Tichý, který je v NDL podepsán například pod oceňovanou inscenací Pohádka o Raškovi).