Program bude zahájen v pátek 9. srpna v 17 hodin v sále „Na statku“ s Jaroslavem Duškem a Vladimírem Vytáskem a ve stejnou hodinu také začíná mistrovské fotbalové utkání FK Sokol Slovan Frýdlant „C“.

V sobotu 10. srpna začíná druhá fáze programu, a to memoriálem Horsta Krauseho v podobě hasičské soutěže na fotbalovém hřišti, která začne v 9 hodin. Od 11 do 13 hodin se návštěvníci mohou zúčastnit prohlídky větrných elektráren s odborným výkladem a od 13 hodin na ně čeká na fotbalovém hřišti ukázka dovedností služebních psů Policie ČR. Odpolení program pokračuje vystoupením spolku vojenské historie a fotbalovým utkáním „STAŘÍ“ vs. „MLADÍ“.

V 18. 30 hodin bude zahájen večerní program a uvede ho hudební produkce Kalandra Memory Band, jejiíž vystoupení si budete moct užít až do 20 hodin, kdy ji vystřídá hudební produkce Aura. Příchozí se mohou těšit na úžasné ohnivé představení v podání Orbis de Ignis. Celé slavnosti budou zakončeny ve 22 hodin ohňostrojem.

V areálu je zajištěn doprovodný program, ve kterém nechybí občerstvení, dětský skákací hrad, umělecký kovář atd. Vstup do areálu je zdarma.