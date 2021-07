Originální komunitní trhy, které za poslední roky přilákaly na nečekaná místa v Liberci a Jablonci tisíce lidí, otevírají svou letošní sezonu bohatým programem. Po dvou letech se vrátily na místo činu, do libereckého parku Clam-Gallasů. „Málokdy je pořádáme na stejném místě, ale díky spojení s festivalem Anifilm dává park u libereckého zámku největší smysl. Je to krásný kus Liberce a navíc ho tentokrát využijeme opravdu celý, aby se lidé nemuseli nikde mačkat a mohli si to užít,“ upřesnila jedna z organizátorek Veronika Iblová. Akce proběhne v sobotu 26. června od 10.00 do 18.00.

Přestože do kulturního života a plánů organizátorů zasáhla epidemie koronaviru, po měsících nejistoty se rozhodli Tatrhy uspořádat a propojit je s mezinárodním festivalem animovaných filmů. „Přišlo nám to jako dobrý způsob, jak festivalovou atmosférou vytáhnout ven do ulic města. Je důležité, aby Anifilm měl tolik pozornosti, kolik si zaslouží,“ dodala další z organizátorek Dana Zikmundová.

Návštěvníci se mohou těšit jak na osvědčené a oblíbené stánkaře, tak i na nové a neokoukané tváře. To odpovídá snaze o obměnu přibližně třetiny stánků při každé události. Nově se rozrostl také farmářský trh. „Těší nás výběr bister. Zájemci najdou skvělá jídla ze všech koutů světa,“ pochlubila se za pořadatele Aneta Reichmanová. Nebude chybět autentická africká kuchyně, asijské speciality a na své si přijdou i vegetariáni.

Letos dorazil extrémní počet přihlášek, a tak museli organizátoři navýšit kapacitu o třetinu. Obavy z dopadu koronakrize se nenaplnily. „Víme hned o několika lidech, kteří se u nás chystají prodávat poprvé. Nemáme nejmenší pochyby o tom, že minulý rok byl krušný, ale vidíme spíš obrovské odhodlání a energii,“ zdůraznila Reichmanová.

Mezi stánkaři bude i letos bezpeněžní Nazdar Bazar. Jedná se o prostor, kde lze darovat nebo naopak být obdarován věcmi do domácnosti, které někomu už přestaly sloužit a druhému udělají radost a přinesou užitek.

Pro letošek si organizátoři připravili novinku v podobě kompostování. „U našeho stánku bude možné recyklovat zbytky jídel. Tento odpad přijde jednak na kompost, jednak je určen pro komunitní chov slepic, kde slepice samy rozhodnou, co zpracují, a tím dokončí recyklaci za nás,“ řekl jeho tvůrce Petr Noščák.

Vratné kelímky ne

Doba covidová před pořadatele podobných akcí postavila nový úkol, a to skloubit bezpečnostní opatření a selský rozum. „Přešli jsme od loňska do režimu, že tohle už bude běžný stav,“ sdělila Iblová. Přesto je některé věci mrzí. „Zrušili jsme velké pódium, nepříjemná je situace s odpady, kdy nemůžeme používat vratné kelímky,“ dodala.

Přesto se návštěvníci mohou těšit i na celou řadu novinek. Celý den se budou v parku odehrávat umělecké zásahy a instalace, vystoupí i několik hudebních skupin a děti budou moci zhlédnout divadelní představení. „Ale ten nejlepší program je samozřejmě Anifilm. Na zámku bude neskutečně zajímavý blok experimentálních filmů a her ve virtuální realitě, zároveň tu budou interaktivní instalace a výstavy. Večer navážou další koncerty a slavnostní zakončení festivalu. Bude to velké a pestré,“ netajila nadšení Dana Zikmundová.

„Věnujeme spoustu energie tomu, aby byly Tatrhy bezpečné a příjemné. To je obrovská výzva. Nechceme lidi omezovat, ale spíš vytvořit takové prostředí, které jim přirozeně umožní opatření dodržovat,“ uzavřela Veronika Iblová.

Zeptali jsme se trhovců

Položili jsme účastníkům tři otázky:

1) Proč jste se rozhodli Tatrhů účastnit?

2) Jaké výrobky, produkty si budou moci ve vašem stánku zájemci prohlédnout, popřípadě koupit?

3) Proč by si neměli lidé sobotní akci ujít?

Jolana Stáňová, Bylinky z ráje

1) Vnímáme, že na Tatrzích budeme v „dobré společnosti“. Líbí se nám atmosféra radosti a nadšení, která srší z pořadatelského týmu. Tatrhy jsou trhy příležitostné, výjimečné, slavnostní. Dávají příležitost nejen utržit za vlastnoručně připravené zboží, ale také příležitost k setkání, vyzývají k pospolitosti, radostnému životu v ulici. Jsou to trhy dobrého vkusu. Připomínají, že člověk není živ jen chlebem, ale také sdílením a tvořivým - kulturním duchem.

2) Vyrábíme kondimenty - dochucovadla (bylinné soli, sirupy, hořčici, rosůlky, octy) i produkty pro péči o tělo z bylin pěstovaných na Maloskalsku. Novinkou od loňského roku je květová voda (tzv. hydrolát) připravovaná destilací bylin (stonky i květy levandule, meduňky, muškátu i jiných rostlin se zahřejí a následným ochlazením páry se vysráží bylinná esence). Tu je možné použít pro osvěžení, povzbuzení, ozdravění pleti, potažmo nálady i duše. Pro péči o tělo i duši dále nabízíme éterické oleje řady Jezero klidu (na uvolnění, odpočinutí, vyrovnání sil) a Jiskřivá rosa (na povzbuzení a rozproudění). Jezero klidu a Jiskřivou rosu si můžete dopřát v podobě masážního oleje, koupelové soli či přímo éterického oleje.

3) Protože se lidé pobaví, setkají se s druhými, potěší se pohledem na pěkné věci, inspirují se šikovností druhých, udělají si radost zakoupením dárků pro sebe či své blízké, nasají atmosféru lehkosti, tvořivosti. Odpočinou si od běžných záležitostí všedního dne. Udělají si a užijí si sváteční tatržní čas.

Hana Svítková, Orighanny

1) Skvělá příležitost ukázat výrobky na dobrém místě, v dobré společnosti.

2) Tvořím orighanni věnce z přírodních materiálu pro každou příležitost, nabízím svatební výzdobu a dekorace.

3) A proč by měli?! Každý, kdo je kulturně vzdělaný člověk, si určitě cestu na Tatrhy najde.

Klára Pešková, NASUŠENO

1) Tatrhy navštěvuji již pár let a vždycky si mi na nich líbilo. Další důvody jsou samozřejmě konání v Liberci a okolí a zároveň spojení designu, lokálních produktů a dobrého jídla. A protože Tatrhy dávají šanci začínajícím produktům, chtěli jsme se přihlásit a poprvé zde představit produkty NASUŠENO.

2) Náš stánek bude mít v nabídce 4 směsi NAMÁSLO, které obsahují příchutě: řepa a česnek, rajče a bylinky, cibule a cibulka a chilli a paprika. NAMÁSLO směsi jsou připravené pro smíchání s jednou kostkou másla. Směsi si poprvé lze koupit právě na Tatrhách. Do budoucna plánujeme i e-shop, rozšíření portfolia o nové produkty a spolupráci se zajímavými obchodníky nejen v Liberci.

3) Akce bude určitě zajímavá i díky tomu, že se současně koná Anifilm. Navíc je to po dlouhé době možnost, kdy takovou akci navštívit a není jisté, jestli nebudou v dohledné době opět nějaké opatření. Návštěvníci zde uvidí mnoho zajímavých produktů, dají si dobré jídlo. Za mě akce stojí za navštívení.

Hedvika Mikešová, Tři šťávy

1) Tatrhy jsou pro nás srdcovka a stojí navíc za naším vznikem, právě díky Tatrhům jsme se rozhodly založit s kamarádkami Tři šťávy, byla to naše první akce, byla úspěšná a my Tatrhům vděčíme za rozjezd a zůstáváme jim věrné.

2) V našem stánku, jak už název napovídá, si návštěvníci můžou koupit perlivé i neperlivé ovocné či bylinkové šťávy, připraveno bude i něco malého domácího a sladkého k zakousnutí, tak jako vždy.

3) Tatrhy by si neměl nechat ujít nikdo, kdo má rád kulturu, zábavu, dobré jídlo, pití a originální výrobky. Mají skvělou organizaci, domyšlený každý detail, jedinečnou atmosféru. Tatrhy jsou prostě jen jedny, ty skvělé!

Eva, NEBBO

1) Počátkem roku jsem se po dlouhém rozhodovaní konečně pustila do realizace mého „snu“ o vlastní male autorské značce a jednou z možností, jak o sobě dát vědět, jsou lokální trhy, kde se prezentuji v komornějším formátu různorodé řemeslné a rukodělné projekty. Tatrhy jsem zvolila i proto, ze jsem původem z Liberce a k městu mam stále skvělý vztah a rada se sem vracím.

2) Věnuji se řemeslnému autorskému tisku formou linorytu a sítotisku, který aplikuji na textilní produkty, jako jsou dekorační polštáře, tašky, kapsičky a podobné doplňky. Část produktů je věnovaná obrazovým dekoracím: linorytové tisky i digitální reprodukce autorských ilustraci včetně přáníček.

3) Mohou se zde seznámit s celou řadou nekomerčních, maloformátových a originálních projektů, objevit nové „značky“, koupit originální dárek nebo užitkový doplněk, ochutnat čerstvé jídlo a hlavně potkat spoustu šikovných a pozitivně naladěných lidí. Nebo se i inspirovat pro vlastní tvorbu.