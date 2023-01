V roce 2023 totiž uplyne 60 let od okamžiku, kdy Ypsilonka v tehdejším Severočeském loutkovém divadle vznikla. Na počest tohoto jubilea v Naivním divadle v úterý 31. ledna sehraje Studio Ypsilon inscenaci Drama v kostce, pokus 2 – Mystérium skutečnosti. Před představením navíc čeká diváky krátké Zastavení na výstavě plakátů, které principál Ypsilonky, režisér, herec a výtvarník Jan Schmid, v době libereckého působení legendárního souboru k jednotlivým inscenacím vytvořil.

Studio Ypsilon, pro které se vžilo lidové označení Ypsilonka, vzniklo v Liberci roku 1963. Druhým souborem Naivního divadla se stalo v roce 1969. Už před vznikem Ypsilonky byl její zakladatel Jan Schmid jako výtvarník a posléze i režisér podepsán pod několika velmi oceňovanými tituly pro děti v tehdy ještě Severočeském loutkovém divadle. Zásadního úspěchu jeho tým ale dosáhl až v tvorbě pro dospělé publikum pod hlavičkou nově utvořeného Studia Ypsilon. Během své patnáctileté liberecké éry připravila Ypsilonka přes 50 premiér, z nichž lze vyzdvihnout například inscenace Michelangelo Buonarroti, Třináct vůní (z deníku žákyně), O tom jak ona…, Ubu králem, Život a smrt Karla Hynka Máchy.

Svéráznou složkou repertoáru Studia Ypsilon byly improvizované programy, které měly charakter hledání a zkoušení. Od vzniku studia až do odchodu do Prahy se mohli liberečtí diváci průběžně setkávat s Jitkou Novákovou, Karlem Novákem, Zuzanou Schmidovou, Janou Synkovou, Luďkem Sobotou, Petrem Popelkou, Janem Valou, Jiřím Wimmrem, Marií Durnovou, Kateřinou Lírovou, Jiřím Lábusem, Václavem Helšusem, Rostislavem Novákem, Bronislavem Poloczkem, Ondřejem Havelkou, samozřejmě i s Janem Schmidem, Miroslavem Kořínkem a řadou dalších herců a hostů. V roce 1978 se Studio Ypsilon přesunulo do Prahy, kde pod vedením Jana Schmida působí dodnes.