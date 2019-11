Jeden z koncertů proběhne ve středu 6. listopadu od 19.00 v libereckém Domě kultury. „Je to jedinečné turné a zatím každá zastávka představovala velký zážitek jak pro mě, tak podle reakcí i pro přítomné,“ popsala dosavadní zážitky z koncertování zpěvačka.

Od 13 let se pohybujete na hudební scéně, pracujete, koncertujete. Když se ohlédnete zpět, udělala byste něco jinak?

Možná bych pár věcí udělala dnes trochu jinak, na druhou stranu mě dovedly tam, kde právě jsem. Cením si i těch negativních zážitků, jsou součástí mé cesty. Chyby nejsou špatné, když o nich člověk ví a poučí se z nich.

Co po profesní stránce považujete za největší úspěch?

To, že můžu stále koncertovat, potkávat své fanoušky. Jsem ráda, že ten úspěch od mého prvního singlu „Měl's mě vůbec rád“ nebyl otázkou dvou tří let. Mám pořád to štěstí, že se hudbě mohu naplno věnovat. A je krásně vidět, jak někteří fanoušci přibývají a jiní se mnou vyrůstali. Mé písničky doprovázely jejich dětství.

Máte v repertoáru nějakou píseň, jejíž zpívání vám už leze krkem?

Právě že ne. Ráda se vracím i k první písničce a je to pro mě jako otevření památníčku na první stránce. Přenesu se v ten moment zpět. Nejspíš bych v současné době už takovou píseň nenatočila, ale je mou součástí a já na ni s radostí vzpomínám. Dodnes tento song na žádném koncertě nechybí.

Přejděme k písni „Málo se známe“ a stejnojmennému turné. Jaké poselství byste ráda předala jejich prostřednictvím?

Vymysleli jsme koncept koncertů, kde nepoužíváme telefony. Posledně jsem totiž ani neviděla tváře fanoušků, ale jen světýlka v publiku. Upozorňuji na problematiku sociálních sítí skrze píseň a turné, kde prosím přítomné, aby stejně jako v divadle vydrželi hodinu a půl bez telefonu a sdíleli se mnou ty emoce naplno přímo na místě.

Jak nahlížíte na sociální sítě?

Paradoxně od sebe lidi odtahují a většinově jsme na nich závislí. Člověk potká pár na rande a oba koukají do telefonu a vlastně ani nevím, jestli by si užili to jídlo, kdyby si ho předtím nevyfotili.

Pociťujete sama na sobě digitální vliv?

Ano. A proto se to snažím omezovat a odlišit čas strávený prací, kdy komunikuji s fanoušky, od času, kdy tupě sjíždím obrazovku a zásobuji mozek zbytečnými a povrchními informacemi.

Na co se mohou těšit návštěvníci koncertu v Liberci?

Málo se známe je moje první turné v Čechách takzvaně na sezení. Mohou si ho vychutnat i lidé, kteří nevyhledávají tlačení na festivalech a davových koncertech. Hodně si s fanoušky povídám, na koncertech panuje uvolněná atmosféra. Zároveň hrajeme i akustické verze mých písní, improvizujeme a snažím se vtáhnout publikum do děje. Je to jedinečné turné a zatím každá zastávka představovala velký zážitek jak pro mě, tak podle reakcí i pro přítomné osazenstvo. Je to prostě jiné než letní koncerty a právě do Liberce se moc těším!

Jaké máte plány do blízké budoucnosti?

Dokončujeme turné, kromě Liberce máme zastávku ještě v Ostravě. Na 7. prosince chystám jedinečný koncert se symfonickým orchestrem v Praze. Opět na sezení a na pódiu šedesát hudebníků. Zároveň to bude takové předvánoční vystoupení. Těším se svou píseň „Vánoce na míru“, tu totiž přes léto nehrajeme.

Vánoční svátky tedy strávíte s rodinou?

Přesně tak. Vánoce jsou pro mě důležité a jako vždy je strávím nerušeně v rodinném kruhu.

Soutěž

Tři z vás mohou vyhrát lístky na liberecký koncert. Stačí správně odpověď na soutěžní otázku, která zní: Jak se jmenuje vánoční píseň Ewy Farne? Své odpovědi posílejte do středečního poledne na e-mail jiri.louda@vlmedia.cz.