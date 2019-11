Scooter to rozbalí v Home Credit Areně 16. listopadu od 20 hodin a během dechberoucího koncertu budou halou znít všechny zásadní hity. Scooter dokáže, že i v dalším čtvrtstoletí pojede nekompromisně na plný plyn a vy můžete být u toho. Kapela, která za poslední roky prošla několika personálními obměnami opět diváky oslní dechberoucí show. S heslem „faster, harder, Scooter“ jsou umělci stále připraveni posouvat hranice vpřed. Nejde jen o kapelu samotnou, ale také o zcela inovativní řešení pódia, ohňostroje, světelnou show a nadupaný zvuk.

Fanoušci budou mít možnost slyšet všechny zásadní hity, které H. P. Baxxter a jeho dva spoluhráči předvedou v nekompromisní podobě. Hyper Hyper, Fire, How Much Is the Fish?, Ramp! (The Logical Song), Nessaja, Maria (I Like It Loud) nebo Move Your Ass! jsou bezesporu zárukou toho, že se budou bavit opravdu všichni a Scooter opět s přehledem potvrdí svoji pozici jedné z nejúspěšnějších evropských kapel, jaká se kdy na taneční a elektronické scéně objevila.

„Koncerty u vás jsou jedny z nejlepších, jaké jsme kdy absolvovali, a tak jsem moc rád, že se můžeme po neuvěřitelných vystoupeních v Praze, Ostravě a Českých Budějovicích do České republiky opět vrátit,” vzkazuje zpěvák Scooteru H.P. Baxxter. „Fanoušci u vás jsou prostě skvělí! Pamatujeme si na skvělou atmosféru z předchozích koncertů a teď se moc těšíme do Liberce, kde jsme doposud nehráli. Určitě to tam bude stejně skvělé, ne-li ještě lepší,” dodává H.P. Baxxter.

Soutěž

Čtyři z vás mohou vyhrát lístky na liberecký koncert. Stačí správně odpověď na soutěžní otázku, která zní: V kterém roce a v jaké zemi skupina Scooter vznikla? Své odpovědi posílejte do středečního (13. 11.) poledne na e-mail jiri.louda@vlmedia.cz.