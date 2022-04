Role režiséra se chopil Robert Sedláček a hlavní roli ztvárnil Karel Roden. Snímek je výjimečný svou formou a zpracováním, jeho děj se totiž odehrává téměř v reálném čase. „Je to první film v československé kinematografii, který se odehrává téměř v reálném čase. Žádný jiný film se dějově neodehrává tady a teď,“ zdůraznil režisér filmu Robert Sedláček. Karel Roden v průběhu jednoho večera odkrývá dávný zločin, do svého vyprávění zaplete i Barboru Bočkovou, Igora Bareše, Vilmu Cibulkovou, Denisu Barešovou, Vladimíra Kratinu a další. „Ve filmu je skvělá ta jednotná linka času. Při sledování cítíte ten časový tlak, který udržuje diváka po celou dobu v totálním napětí,“ podotkl představitel jedné z rolí Igor Bareš.

Ústředním tématem filmu je vražda, kterou hlavní postava po několika letech odkrývá. A blíží se její promlčení. Česko je jedna z mála zemí na světě, ve které lze promlčet vraždu už po 15 letech. „Není zločin jako zločin. Jsou věci, které nepromlčíš sám před sebou, a to je trest nejvyšší. Ale asi by bylo zdravé ten zákon přehodnotit,“ zamyslela se herečka Vilma Cibulková. „Je hrozné, že i když se na pachatele později přijde, sám se třeba přizná, nelze ho už potrestat. To si ani nechci představovat, že by se mě to osobně týkalo,“ doplnil Karel Roden.

Film Promlčeno sklízí úspěchy na filmových festivalech, po ocenění z přehlídek v New Yorku, Los Angeles nebo Florencii, získal nedávno cenu pro nejlepší film na festivalu v Barceloně a cenu pro nejlepšího evropského režiséra v Londýně.