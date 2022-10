Formace dosud vydala několik EP a singlů, zaměřovala se na videoklipy a investovala do produkce jednotlivých skladeb a častějšího vydávání. Nyní všechnu energii a hudební píli nakumulovala do svojí první oficiální řadovky. Ta nese název KEEP RIDIN’ a bude obsahovat 13 skladeb. Kolekce vychází 1. října a bude k dostání na koncertech. Lidé si ji budou moci objednat i na webových stránkách kapely .

Snap CallZdroj: Lukáš Václavík„Máme obrovskou radost, že pokřtíme desku. Vydali jsme toho za dobu fungování dost, ale dát vlastní tvorbu na jeden ucelený nosič je něco jako napsat knížku. Je to dílo, který má nějaký charakter a vlastně shrnuje období umělce. Konečně ji máme. A jsme zvědaví, co fanoušci i média na desku řeknou," říká čtveřice ve složení Iggy (zpěv), Vojtěch Kořínek (baskytara), Lukáš Václavík (kytara) a Vítek Jíra (bicí).

Nahrávka obsahuje již trojici singlů (Shake Shake, HU-HA!, Rusty Veins) vydanou před čtyřmi lety na EP Let That Roll!, které kapela nahrála ve studiu Biotech u Ecsona Waldese. Ty doplnila o tematické intro a dalších devět skladeb pořízených během let 2021–2022 ve studiu RESOUND v Liberci pod vedením Martina Havlena. Ten se postaral o produkci části věcí a zároveň stojí za většinou náběrů, mixem i masteringem.

Snap Call - Shake Shake

Zdroj: Youtube

V rámci nově natočených songů se na desce objeví i dva bonusy: My Town, který skupina hraje již od začátku, a dále coververze vlastní písně She’s On Fire přejmenované na She’s On Bluegrass, kterou natočila v nové aranži s countryovým bandem Bodlák.

„Deska je velmi pestrá a nejvíc nás na tom baví, že se na ní prolíná přehlídka nejrůznějších nástrojů a konkrétně kytar, těch se v rámci natáčení prostřídalo alespoň deset. Naše muzika stojí na kytarách, takže máme k této úchylce dost blízko,“ dodává formace.

Dva křty

Desku kapela pokřtí hned dvakrát. 1. října na rodné hroudě v KC Střelnice Turnov. Fanoušci se mohou těšit na zajímavé hosty. Dorazí zakládající člen Snap Call, David Hlůže. A také spřízněná duše skupiny, baskytarista Marek Sýkora. Předskokanem bude již zmiňovaná kapela Bodlák, která si i se Snap Call v průběhu večera zahraje.

"Pokud vše klapne, máme pro obecenstvo připravený ještě jeden speciální dárek, na který se můžou těšit, ten si zatím necháme pro sebe,“ říkají muzikanti. Navíc každý, kdo přijde na koncert a zaplatí vstupné, dostane album jako dárek. Vstupenky na turnovský koncert mohou zájemci nakoupit v předprodeji na webových stránkách KC Střelnice Turnov.

O hosty nebude nouze ani na druhém křtu, který se uskuteční 2. listopadu v pražském klubu Rock Café, kde Snap Call spojí síly s Martin Juha TRIO. Vstupenky jsou k zakoupení na webových stránkách Rock Café.