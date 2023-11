Liberecké Šaldovo divadlo uvede na státní svátek 17. listopadu premiéru slavné komedie Williama Shakespeara, Zkrocení zlé ženy. Režisérka baletního souboru slibuje působivé taneční a herecké výkony ve stylu odlehčené renesance. Jednoduchý děj si získá diváky všech generací.

Příběh podivného manželského páru, původně vystavěný na vášnivých dialozích, bude tentokrát silně rezonovat a komunikovat s diváky pomocí choreografie šéfky souboru Mariky Mikanové. Zatímco originální text může být pro některé diváky obtížně srozumitelný, taneční adaptace dokáže přenést hlavní myšlenky a emocionální kontext díla cestou univerzálního pohybového sdělení.

Baletu se podařilo zachovat humorného ducha literární předlohy a slibuje působivé taneční i herecké výkony v doprovodu energické hudby Dmitrije Šostakoviče. Nedílnou součástí celkového tanečního zážitku bude promyšlená scénická výprava Aleše Valáška. Na fascinující podívané se vydatnou měrou podílejí hlavní protagonisté Nuria Cazorla García a Michal Kováč.

Marika Mikanová, autorka libreta, choreografie a režie, slavnou komedii převedla do taneční podoby již v roce 2018, tehdy pro divadlo v Ústí nad Labem. Pro své nové zpracování vytvořila ale zcela novou pohybovou koncepci, ušitou na míru libereckému baletnímu souboru, odpovídající stylu a charakteru tanečníků. Scénu a hudební koláž si vypůjčila ze svého prvního uvedení.

Do hlavních rolí obsadila osvědčené sólové tanečníky, kteří v sobě díky této příležitosti objevili i nevídaný potenciál. ,,Nuria je temperamentní tanečnice, která dovede zaujmout. Umí se v okamžiku hladce proměnit z fúrie na milou a vstřícnou ženu. A Michal je přemýšlivý, charismatický tanečník, který si s rolí Petruccia hraje a přináší obraz pohodového muže. Je výhra mít v týmu takové umělce,” řekla Marika Mikanová.

Dynamická komedie poskytne zajímavý vhled do společenských normativů alžbětinské doby. ,,Příběh přináší nezvyklé téma, které, ač není trendy, ukazuje přímý rozpor se současným vnímáním vztahu muže a ženy. Linka je pro mě, jako režisérku, čistá a dobře uchopitelná, přestože není jednoduché přenést mluvené dialogy komedie do taneční interpretace. Byla to výzva,“ sdělila režisérka Mikanová.

„Mám radost, že se tanečníci v charakterech svých postav našli a užívají si své role. Pokud se tanečník v komické scéně cítí jistě a sám se dobře baví, je velká šance, že se bude bavit i divák,“ přiblížila Mikanová. Balet je záměrně ponechán ve stylizaci odlehčené renesance. Hlavní téma se točí kolem zcela obvyklé renesanční praktiky, kdy se manžel snaží svou ženu přetvořit k obrazu svému.

„V dnešní emancipované době si už nedovedeme představit takový model a domnívám se, že se ani do jiné doby nehodí. Nejtěžším úkolem bylo vybalancovat hranice tehdejších a současných představ tak, aby zpracování nepůsobilo nepatřičně. Příběh by měl připomenout, jak zásadní je být si navzájem respektujícími a podporujícími partnery,” doplnila zásadní poselství díla režisérka.

Zkrocení zlé ženy

režie, choreografie: Marika Mikanová

baletní premiéry: 17. a 19. listopadu 2023

Šaldovo divadlo Do hlavních rolí obsadila režisérka Mikanová osvědčené sólové tanečníky, kteří v sobě díky této příležitosti objevili i nevídaný potenciál.Zdroj: Daniel Dančevský Šlechtic Petruccio přijíždí do italské Padovy. Seznamuje se s Baptistou, bohatým občanem, a jeho dvěma dcerami, Kateřinou a Biankou. Bianca je skromná a poslušná dívka, o kterou je zájem, zatímco její sestra je extrémně tvrdohlavá a nikdo ji za ženu nechce. Otec tedy nedovolí, aby Bianca pomýšlela na sňatek dříve, než se provdá starší Kateřina. Co kdyby už potom starší dceru neprovdal? Přes svou nepřístupnost si Kateřina získá Petrucciovu pozornost. Ten se stává jediným, kdo se odvažuje pojmout zlou ženu za manželku. Jaké asi bude jejich společné soužití a kdo koho zkrotí?

Populární shakespearovský námět naposledy v Liberci představila Věra Untermüllerová v roce 1961. Už je tedy na čase znovu nechat šaldovo publikum rozesmát při odkrývání skryté hloubky této dokonalé komedie.

