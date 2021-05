Tento týden, ve čtvrtek 20. května, se představí na online koncertu z Městského divadla v Jablonci nad Nisou. Hudba nebude znít pouze z jeviště. Pěvce uvidíte zpívat i v lóži či foyer.

Co všechno změní opernímu zpěvákovi pandemie?

Opernímu zpěvákovi? Totéž, co komukoliv jinému. Omezení platí pro všechny a jelikož zpívání se zakázalo skoro jako první, samozřejmě musím zmínit zrušená vystoupení a zavřená divadla. Když se člověk na něco dlouho a pečlivě připravuje a premiéra se pak dlouho odkládá, je to smutné. Ale chápu, že to jinak nešlo a tak jsem si vytvořil alternativní režim.

Pod pojmem alternativní si máme představit co?

Mým pracovním nástrojem je hlas, to je jasné. Každopádně takový hlas nezajímá, jestli někde řádí covid, nebo ne. A tak ho musíte trénovat se stejnou intenzitou jako vždy. K tomu je samozřejmě důležité uchovat se i v dobré fyzické kondici a v neposlední řadě je třeba udržet si i pohodu duševní. Musím to zaťukat, v tomto ohledu se mi dařilo.

Cvičil jste tedy hlas doma sám?

To zase ne. Již rok před pandemií jsem začal spolupracovat s profesorkou Christinou Vasilevou, jenž je úžasnou sopranistkou a shodou okolností bydlí v Jablonci. Spolupráce s ní mi velice pomáhá. Společně jsme pracovali především na vylepšování hlasové techniky, pilovali árie a neslevovali z tempa. Přiznám se, že jsem potřeboval na sobě zamakat. S odstupem času poznávám, že mi ten dril prospěl. V tomto mi pandemie vlastně pomohla (úsměv).

Ještě v něčem vám doba covidová pomohla?To je bohužel všechno. Covid mi vzal blízkého člověka, někteří mí přátelé s ním bojovali s vypětím všech sil a dodnes nejsou úplně fit. Já sám jsem ho prodělal, naštěstí jsem neměl až tak závažný průběh.

Jste očkován?

Ano, jsem. Očkována je i moje rodina a pokud mohu této příležitosti využít, rád bych apeloval na ty, kteří ještě tuto možnost zvažují. Jděte do toho, očkování nám pomůže k návratu k normálnímu životu. Doufám, že se během června kultura již rozjede na plné obrátky a tohle je možnost, jak si nenechat nic ujít a přitom neohrozit sebe, ani své blízké.

Když zmiňujete opětovný rozjezd kultury, jaké jsou vaše plány na léto?

Uvidím, jak to bude vypadat na mé domovské scéně. Možná budou na programu představení, která se nekonala během roku, ale to ještě není jisté. Každopádně počítám s vystoupením v Chuchelně u Semil, kde je nejenom parádní zahradnictví, ale pan majitel nechal v areálu vytvořit překrásný letní amfiteátr, abych tak řekl , a v něm mě diváci o prázdninách budou moci vidět hned několikrát. Moc se na to těším. Nejen v létě vás budou moci diváci vidět.

Ivo Kahánek a Dušan Růžička.Zdroj: Městské divadlo Jablonec nad NisouJiž tento čtvrtek, 20. května, bude Městské divadlo Jablonec vysílat on line přenos, v němž vystupujete…

Ano, to je moc krásná práce. Ty árie, které zazní, jsem piloval rok. Doprovází mě úžasný a jedinečný klavírista Ivo Kahánek, co víc si člověk může přát. Navíc je jablonecké divadlo opravdu krásné a já tam budu zpívat z různých jeho zákoutí. Jde o projekt, který naplánoval ředitel kulturního stánku, Pavel Žur, a já musím říci, že se mu to povedlo. Myslím, že se diváci mají na co těšit.

Vaši příznivci vás mohli vidět i v předešlém projektu jabloneckého divadla s názvem Láska kvete v každém věku. Dá se říci, že tam jste si naše divadlo osahal?

To ne, již šestým rokem jsem kmenovým členem souboru Divadla F. X. Šaldy Liberec, takže už jsem na jabloneckých prknech stál. Dá se ovšem říci, že toto byl můj první jablonecký sólový počin. Navíc jsem v rámci večera vystoupil vedle velkých jmen české hudební scény, za což jsem velmi rád ( Záznam z koncertu bude vysílat televize Kino Barrandov 14. června tohoto roku, pozn. redakce)

Irena Malá Svatá