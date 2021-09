To už je u festivalu úctyhodná tradice, 45 let. Vždy byla spojena s Jiráskovým divadlem v České Lípě, tam ale letos probíhá velká přestavba. Jak jste si tedy poradili s uspořádáním ČDP?

Letošní ročník proběhne hned na třech místech v divadle v Novém Boru, v Centru textilního tisku v České Lípě a v Kulturním domě Crystal. Nechtěli jsme vynechat žádný festivalový ročník a nadále pokračovat v jeho časové linii. Když ale člověk chce, vždy se za zdánlivě obtížných okolností najde řešení. Jsem moc ráda, že my jsme ho našli, samozřejmě díky vstřícnosti ředitelky příspěvkové organizace Kultura CL Terezy Vrané a ředitelky Kultury v Novém Boru Iloně Rejholcové.

Jak je to s termíny vystoupení přehlídky, proč jste ji museli rozdělit do dvou termínů?

Rozdělení termínu na dvě fáze, na 14. až 16. října a na 20. až 23. října, je velká změna. Nejprve se mělo rekonstruovat foyer KD Crystal, tudíž to vypadalo, že celá přehlídka proběhne pouze v Novém Boru, ale nakonec se rekonstrukce kulturního domu odsunula a my můžeme využít jeho prostor. Je to především českolipský festival a je podporován Městem Česká Lípa, tudíž jsme rádi, že proběhne u nás doma, i když jsme v této chvíli bez divadelních prostor. Povedlo se nakonec vše zkombinovat. Novoborské divadlo poskytne skvělé technické zázemí a pohodlné sedačky, českolipský KD Crystal elevaci pro diváky a malý sál navíc, Centrum textilního tisku intimní prostředí…prostě povedený „trojlístek“.

Co nabízí program první „fáze“ ČDP?

Přehlídku zahájí ve čtvrtek 14. října v novoborském Městském divadle špionážní komedií „39 stupňů“ v podání souboru BuranTeatr Brno. V pátek 15. října naváže, opět v Novém Boru Divadlo Drak z Hradce Králové s dobrodružným příběhem „Bílý Tesák.“ V sobotu se diváci přesunou do prostor Centra textilního tisku v České Lípě, kde uvede Divadlo Navenek z Kadaně tragikomedii „Všechny báječný věci“. Vlastně je to on man show namíchaná s interaktivním divadlem, která si letos uzmula Jiráskův Hronov.

Dita Krčmářová

V roce 1976 se narodila v České Lípě.

Je předsedkyní a herečkou Divadelního klubu Jirásek a ředitelkou i dramaturgyní divadelního festivalu Českolipský divadelní podzim.

Má ráda výzvy a věří, že zvládnout v životě jde vše, pokud kolem sebe člověk má ty správné lidi. Zaměstnána je v Charitě Česká Lípa.

V čem má letošní ČDP být jiný, kromě místa konání?

Doufám, že bude jiné v tom, že bude a nebude trvat jeden den jako v roce loňském, kdy nás týral covid. Nic jiného si každý večer nepřeji…

Koho z ochotnických souborů lidé díky ČDP na Českolipsku uvidí?

Především nabídneme divákům dvě premiéry Divadelního klubu Jirásek, představení „S vyloučením veřejnosti“ a „Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka“, premiéru Divadelního klubu mladých (představení „Čapkoviny aneb co na světě mám rád“). Nebude chybět divadlo V.A.D. Kladno, Kočovné divadlo Ad Hoc (přestavení „Zmrazovač“), Divadlo Brambůrky Most (představení „Cvičme v rytme“) a divadlo Navenek Kadaň („Všechny báječný věci“).

Pro jubilejní festivalový ročník jste si v DK Jirásek přichystali hned dvě premiéry, můžete naznačit o čem tyto novinky jsou?

Premiéra „S vyloučením veřejnosti“ vznikla pod režijní taktovkou člena souboru Štěpána Kňákala, který obsadil čtyři herce ze souboru a bude se hrát na vážno… Jak o hře uvedl sám autor: „Peklo jsou ti druzí, ale právě tak jsem mohl napsat, že ráj jsou ti druzí, zkrátka, všechno přichází k člověku jenom od druhých, od lidí.“ představení bude na arénu a těšíme se moc. Druhá premiéra divadelní hry „Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka“ je tragikomedie, která vznikla v době covidu. Náš režisér a herec Václav Klapka oslovil Vladěnku Zborníkovou a začali zkoušet doma. Setkání dvou světů, setkání muže a ženy, touha po kariéře, lásce a uznání… Viděla jsem malou předpremiéru, smála se, nechala se unášet příběhem, plakala, tleskala… Myslím, že to oběma protagonistům hraje náramně. Hezké bude, když českolipští podpoří snahu herců během divné doby covidu a přijdou se podívat na výsledek. Svůj prostor tradičně dostane náš "partnerský" Divadelní klub mladých z České Lípy, 21. října středoškoláci vystoupí s premiérou své nové hry „Čapkoviny aneb Co na světě mám rád.“

Kde vůbec máte možnost zkoušet, když je českolipské divadlo uzavřené?

Zkoušeli jsme a zkoušíme doslova „kde se dá“. V soukromých domech, v našich bytech a na sále kulturního domu Crystal v České Lípě.

Na kterou inscenaci se těšíte nejvíce Vy sama a proč?

Když skládáte den po dni festival a tvoříte dramaturgii tak myslím, že asi favorita nemáte. Snažila jsem se, aby si lidi užili každý večer a objevili nové divadelní hry a autorské věci, aby si užili divadlo a nadechli se kulturně. V neposlední řadě si odpočinuli od zpravodajství, politiků, slibů a všeho toho mediálního cirkusu. Zvu studenty i s učiteli na představení „Antiwords“. Na programu je 20. října v českolipském KD Crystal, kde inscenaci předvede Spitfire Company z Prahy, což je fyzické a výtvarné divadlo s prvky improvizované klauniády, inspirované Audiencí Václava Havla. Zasmějete se a takové ztvárnění Audience jste ještě neviděli. Nebo přijďte na Čapkoviny s písněmi Osvobozeného divadla, na Bílého Tesáka vezměte celou rodinu i se staršími děti. Na Mimji celou rodinu s mladšími dětmi. Milovníky mafiánů pak na Zmrazovače, zvu vás všechny na zahájení do Nového Boru, to je přeci nejvíc černá komedie s Michalem Istenikem v hlavní roli. Na besedu včelařů, kde slovní humor nebere konce…Jako ředitelka festivalu se těším na živou formu divadla!

Součástí ČDP pravidelně byly i různé doprovodné akce, s čím překvapíte nyní?

Překvapíme vernisáží domácího výtvarníka Atili Vöröse, návštěvníci si prohlédnou jeho kresby ke knize Alenka v říši divů, které vytvořil ve svém ateliéru pro vydavatelství Albatros. V žádném případě se nejedná o jeho knižní prvotinu, českolipští znají jeho Ezopovy bajky, Zlatou knihu českých pohádek, Atlas hub, České pověsti, Dračí omalovánky a další vydané knihy s jeho ilustracemi. Budeme se snažit, aby jsme Alenku v říši divů na festivalu i pokřtili, jste tedy v rámci ČDP vítáni ve středu 20. října 2021 v 18:15. na symbolický křest proslulého díla v prostorách KD Crystal.

Připravit přitažlivý program, dojednat soubory, prostory, zázemí a vše nezbytné pro týdenní divadelní kolotoč asi není v silách jednoho člověka, jak organizaci akce zvládáte?

Myslím, že u nás platilo vždy, že ČDP nikdy nedělá jeden člověk, ale sehraná parta. Já ve své organizátorské roli působím od roku 2013 a bez téhle party, by náš divadelní festival vůbec nebylo možné uskutečnit. Festivalu věří a zajišťují veškeré zázemí dění. Kromě té lásky k divadlu, co nás pohání, tak všichni pracujeme bez nároku na honorář. Českolipský divadelní podzim děláme úplně zdarma.

Budete nabízet i program pro školy?

Kvůli covidu byli v loňském školním roce ředitelé škol velmi opatrní s přísliby a uvolňováním žáků v době vyučování, z těchto důvodů jsme dopolední představení zatím do programu nezařadili, ale školy se v současné době přestávají bát, tak snad jedno dopolední představení stihneme a nyní je to v jednání s českolipským Divadelním klubem mladých. Určitě by bylo moc fajn, kdyby se novinka tohoto středoškolského souboru „Čapkoviny“ podařila odehrát právě pro místní studenty.

Co vstupné? Kde a za kolik si zájemci mohou vstupenky pořídit?

Vstupné je festivalové, stále to zdůrazňuji, nemusíte nikam jezdit, tudíž ušetříte čas a finance. Naše vstupné je vždy levnější a jako každý rok nabízíme výhodné permanentky. Nepřenosná „permice“ na Českolipský divadelní podzim činí 850 korun, v balíčku je ukryto deset představení, když číslo vydělíme, cena za jedno představení činí 85 korun, to je fajn, ne? Takže divadelní fanoušek se poměje za 85 korun na den a prožije s námi divadelní podzimní jízdu.

Více informací o Českolipském divadelním podzimu najdete na stránkách cldp.cz.