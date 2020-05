Do Českého ráje se můžete vydat skrze audionahrávky, doprovod vám budou dělat pohádkové postavy. 12 pověstí Českého ráje připravilo Sdružení Český ráj společně s mladým hercem Štěpánem Tučkem a hudebním producentem Štěpánem Bártou. Najdete je například na kanálu Youtube.

Pokud máte problém vyjít do přírody s rouškou nebo se vám nechce za přírodními krásami cestovat v této nejisté době, nechte se pozvat na procházku Českým rájem s pohádkovými postavičkami. S Černým rytířem se můžete vydat do Hruboskalského skalního města, s loupežníky na Maloskalsko či s vílou Jizerýnou do Horního Pojizeří.