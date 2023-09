/ROZHOVOR/ 22. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica nabídne ve třetím festivalovém týdnu koncerty v Hrádku nad Nisou a Liberci.

Pěvkyně Lucile Richardot vystoupí v sobotu 16. září v Liberci společně se světově respektovaným souborem Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse. | Foto: MHF Lípa Musica

Festivalový návrat do prostor kostela sv. Antonína Velikého v Liberci návštěvníkům nabídne ryze vivaldiovský program v mimořádné interpretaci okouzlující a vážené francouzské mezzosopranistky Lucile Richardot. Její hlas výjimečně konvenuje právě s tímto repertoárem a připomíná dobu, kdy se těchto pěveckých rolí ujímali kastráti.

Zvonivý hlas pěvkyně, spolupracující se světovými ansámbly číslo jedna jako Les Arts Florissants, Ensemble intercomporain nebo sbor Monteverdi, překvapuje publikum po celé Evropě a neméně překvapivou je i skutečnost, že Lucile Richardot svoji kariéru zahájila jako novinářka… Nenechte si ujít vystoupení Lucile Richardot v sobotu 16. září od 19 hodin společně se světově respektovaným souborem Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse, kteří se na festival vrací po výjimečném uvedení Händelova Mesiáše v roce 2020.

Jak jste se dostala k profesionálnímu zpěvu?

Svoji kariéru jsem začala pozdě, ve dvaceti sedmi letech. Vždycky jsem dělala hudbu, ale brala jsem to spíš jako koníček. Začínala jsem s klavírem a v jedenácti letech jsem vstoupila do dětského sboru Petits Chanteurs à la Croix de Lorraine v Épinalu. Později jsem odešla do Paříže studovat žurnalistiku a zároveň jsem z vášně pokračovala ve zpěvu jako svobodný umělec, protože moje pracovní doba byla poměrně flexibilní, amatérské soubory, s nimiž jsem spolupracovala, mě často žádaly o příležitostné práce. Jednou mi nabídli 150 eur za zpěv na svatební mši a já si říkala, že to je „sakra“ jednodušší než novinařina! Začala jsem tedy chodit na hodiny zpěvu, abych se naučila pečovat o svůj hlas. Zapsala jsem se na konzervatoř v pátém pařížském obvodu, pak jsem udělala zkoušky na Maîtrise de Notre-Dame a nastoupila do třídy staré hudby k Howardu Crookovi na Conservatoire à rayonnement régional.

Vaše velká zvláštnost spočívá ve velmi temné barvě vašeho hlasu, který však díky tomu není ani o gram těžší nebo vážnější. Jak to?

Jsem něco mezi. Jsem mezzosopranistka, ale přesto nedokážu zazpívat Cherubína. Zním hluboce, ale nejsem skutečný kontraalt jako Nathalie Stutzmannová nebo Sara Mingardo. Hloubka mě vyčerpává. Zním hlouběji, než ve skutečnosti jsem. To je můj trik. Zpívám, a vždycky jsem zpívala, dětským hlasem. Nikdy jsem to nezapomněla, asi proto, že jsem do pěvecké profese vstoupila tak pozdě. Ještě jako pětadvacetiletá jsem mohla zpívat vysokým, velmi rovným dětským hlasem. Mimochodem, stejně dobře se dokážu proměnit v tenor, nebo soprán. Připadám si trochu jako doktor Jekyll a pan Hyde. S velmi úzkou mezerou mezi nimi. Jsem monstrum… (smích)

Nemůžete nebo nechcete zpívat Cherubína?

Jsem tak trochu hluchá na mozartovské ucho a skladateli nerozumím. Miluji jeho duchovní hudbu, ale ne opery. Proto mám často potíže. Agenti to vůbec neradi poslouchají. Nevědí, kam mě zařadit.

Váš hlas je často popisován jako androgynní, ačkoli vy sama působíte výjimečně žensky. Jak se vidíte vy sama?

Dobře chápu, že publikum je z mého hlasu zmatené. Není slyšet, jestli je to mužský nebo ženský hlas. To se mi líbí, je to můj materiál. Zajímalo by mě, jestli je v těle více testosteronu. Pochybuji o tom. Je pravda, že mám na hlase víc masa, a dokonce i tuku než ostatní. Přesto nejsem tlustá. Jsem bytostně přesvědčena, že člověk by se nikdy neměl stydět za své tělo. A už vůbec ne za vlastní hlas. Je to kapitál, z něhož žiji.

Je barva vašeho hlasu věcí myšlenky?

Ano, je. Pro mě je nejdůležitější přiblížit hlas zpěvu hlasu mluvenému. To mi připadá nejlepší. Musíte cítit svůj vlastní hlas v nohách. To je velmi krásný pocit.

Co obnáší každodenní práce mezzosopranistky?

Protože jsem neabsolvovala klasický pěvecký kurz, necvičím zpěv každý den a nechodím často na hodiny zpěvu. Ale trochu si ukládám každodenní hygienu, nepiju moc alkoholu, snažím se chodit brzy spát atd. Ale mám kolegy s velmi lehkým a křehkým hlasem, kteří kouří! Zkrátka, žádný recept, kterého bychom se měli držet, neexistuje. Osobně si dávám pozor, abych se příliš neroztahovala ve svém repertoáru a nezpívala příliš mnoho různých věcí. Zažila jsem období, kdy jsem si myslela, že je se mnou konec, protože jsem měla drobné hlasové problémy. Teď už je umím předvídat, ale to mě někdy nutí odmítat role. Mým tajemstvím, jak se udržet ve hře, je udělat si na sebe čas.

Nejbližší program festivalu Lípa Musica:



V pátek 15. září se v kostele sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou představí houslista Josef Špaček v duu s violoncellistou Tomášem Jamníkem s projektem Cesty. Začátek koncertu je v 19 hodin.



Sobotní program 16. září nabídne návrat souboru Collegium 1704, který do libereckého kostela sv. Antonína Velikého přiveze vivaldiovský program s výjimečnou mezzosopranistkou Lucile Richardot.



V pondělí 18. září se v rámci zahajovacího maratonu k znovuotevření českolipského Jiráskova divadla představí úspěšný soubor Janoska Ensemble se svým projektem The Big B’s. Na všechny koncerty jsou ještě poslední vstupenky v prodeji.



Více na lipamusica.cz

Lucie Johanovská