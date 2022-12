Zpříjemnit adventní čas a připomenout příběh o narození Krista se v letošním roce rozhodlo Divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Výsledkem je vánoční inscenace Komedie o narození Páně z pera Jana D. Klejcha. Příběh Panny Marie a Josefa je zasazen do prostředí Jizerských hor a navíc je rozšířen o konfrontaci novozákonního děje s dnešním vnímáním Vánoc, čímž původní vyprávění klade do nového a rozšířeného kontextu.

„Komedie o narození Páně je pro liberecké divadlo obzvlášť zajímavá, protože připomíná tradici sousedského pochůzkového divadla. Tento lidový zvyk bychom v různých formách sice nalezli po celé České republice, ale právě v Jizerských horách a Podkrkonoší dosáhl největšího rozsahu a vysokých uměleckých kvalit,“ informoval dramaturg Vojtěch Balcar. Jednalo se o autorskou tvorbu obyvatel horských oblastí, kteří chodili po sousedních chalupách a sehrávali zde příběhy o narození Páně, klanění pastýřů a příchodu tří králů. „Biblický rámec ovšem často rozšiřovali o komické výjevy ze svého života, a právě tento princip najdeme i ve hře Jana D. Klejcha,“ dodal Balcar.

FOTO, VIDEO: Na libereckém náměstí začaly vánoční trhy, rozjelo se i ruské kolo

V Komedii o narození Páně se vyprávění o příchodu pastýřů do Betléma vymkne z rukou, a proto Bůh vysílá Anděla a Čerta, aby vše dali zase do pořádku. Chodí po Jizerských horách, kde hledají pro Marii a Josefa přístřeší, a svolávají všechen lid. Zavítají do sklářské huti, do chalupy, kde se dere peří, mezi lyžaře, ale třeba také do hospody. Role režisérky se chopila umělecká šéfka činohry Kateřina Dušková, která vložila do hry řadu aktualizačních momentů. „Nevypráví tak pouze o narození Ježíše Krista, ale nahlíží na tuto událost jako na příběh, který se může stát každému z nás, což dodává inscenaci velmi současný a univerzální rámec. Scénografie zase kombinuje náznaky jizerskohorského lidového divadla s moderními prvky,“ sdělila vedoucí marketingu Eleonora Kočí.

Ve hře nechybí ani koledy. Jelikož se v textu hry původní písně nedochovaly, doplnili je liberečtí divadelníci o řadu známých i méně známých koled z Čech i celé Evropy. Diváci se tak mohou těšit na veselou podívanou plnou vánočních kouzel a koled. Premiéra proběhne první prosincový pátek v Malém divadle v Liberci. Další reprízy se uskuteční během celého prosince, lístky ovšem rychle mizí. Na představení pak budou muset diváci rok čekat. „Věříme, že inscenace bude divácky úspěšná a její uvádění se stane tradicí, která se na liberecké jeviště bude vracet v adventním čase i v dalších letech,“ dodala Kočí.