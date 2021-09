Věří, že malování a tvorba obecně pro ni představují celoživotní cestu. Ráda by dál prohlubovala svoje dovednosti. Těší ji, když vidí viset její akvarely u přátel nebo příbuzných doma. „Ráda bych do budoucna ilustrovala knihy a výzvu pro mě představují velkoformátové obrazy. Zároveň nechávám cestu otevřenou a uvidím, kam mě zavede. Hlavně bych ráda, aby radost z malování převážila nad případnými tlaky a stresy,“ uzavřela vyprávění Michaela Šourková.

Aktuálně se zapojila do projektu Online Gallery , který je určený pro české a slovenské umělce, a funguje jako on-line webová galerie. Umělci všech stylů a vyjádření zde mohou prezentovat svá díla a nabízet je k prodeji. „Největší výhodou je, že se mohou účastnit i začínající a méně známí umělci, kteří by rádi světu představili svou tvorbu. Zároveň galerie slouží k prohlížení i těm, kteří si užívají tvorbu ostatních,“ podotkla umělkyně.

Postupem času našla odvahu a kromě zveřejňování fotografií svých výtvorů na Facebooku si založila i profil na Instagramu. Samotnou ji překvapilo, že se jí nedostalo nenávistných nebo výsměšných reakcí, naopak obdržela pozitivní ohlasy i dobré rady. Na Facebooku se také přihlásila do komunitních skupin pro příznivce různých výtvarných technik, kde ráda vystavuje svá díla díky podpůrné a vstřícné atmosféře.

Od začátku ji uhranul akvarel, byť si šikovnější připadá v kresbě tužkou nebo uhlem. Práce s vodou je podle ní zpočátku poněkud náročná a nepředvídatelná. Časem však člověk získá cit pro množství a způsob, jakým ji použít a jen v akvarelu mohou vznikat překrásné struktury a náhody, které olej nebo akryl nedokážou. „Akvarelem maluji nejraději květiny, na jaře to je vždy hon na rozkvetlé třešně a magnolie. Fascinují mě také barvy a ráda kreslím portréty, kde mi je velkou inspirací renesanční kresba, nebo různé barevné snové vize andělů, mořských víl a podobných bytostí,“ svěřila se Michaela. Inspiraci, která se podobně jako témata časem proměňuje, nalézá v přírodě, v knihách, filmech a také v práci jiných umělců. „Na počátku mě doslova nakopla kniha Zakleté víly s krásnými příběhy a ilustracemi autorky Marie Brožové,“ doplnila.

Kurzy jí pomohly hlavně na začátku. Sama už tušila, že pokud se chce doopravdy naučit malovat a kreslit, jsou za tím hodiny trénování doma ve volném čase. „Říká se, že každodenních patnáct minut tréninku jakékoliv činnosti vás v ní může skokem posunout i o několik let dopředu, konzistence je tedy klíč k úspěchu, rozhodně ne talent,“ podotkla mladá výtvarnice.

Papír a knihy patří mezi vášně čtyřiadvacetileté Michaely Šourkové. Absolvovala obor knihovnictví a nyní studuje dějiny knižní kultury na vysoké škole. K tomu přibyla práce v antikvariátu a svůj volný čas tráví malováním, kterému propadla. Zapojila se do projektu Online Gallery, kde vystavuje svá díla.

