„Je nám ctí oznámit, že kapela po vydání nového alba pokračuje v činnosti a vyráží za fanoušky do regionů. V menších halách jim bude mnohem blíž a koncerty tak dostanou další rozměr. Lucie na všechny zastávky přiveze vizuály a zmenšenou show, kterou nedávno předvedla na vyprodaných stadionech,“ sdělil manažer skupiny Ladislav Vajdička z vydavatelství BrainZone.

Album EvoLucie vydala kapela po dlouhých šestnácti letech od poslední řadovky. „Skupina na něm pracovala s přestávkami sedm měsíců. Svými skladbami na desku přispěli všichni členové, David Koller, Robert Kodym, P.B.CH. a Michal Dvořák. O většinu textů se postaral Robert Kodym,“ sdělil za pořadatele Roman Helcl.

Třináctipísňová kolekce se natáčela pod dohledem zvukaře a producenta Pavla Karlíka. „Zajímavý je i výčet některých hostů, mezi nimiž jsou i zpěvačka Lenny, saxofonista Vratislav Brabenec z The Plastic People of the Universe nebo kytarista Phil X z kapely Bon Jovi,“ dodal Helcl.

Skupina Lucie se na české hudební scéně pohybuje už více než třicet let. Jejími zakladateli jsou Robert Kodym a P.B.CH. Později se připojili Michal Dvořák a David Koller.