Kouzelný muzikál vznikl v roce 2011 v režii Jindřicha Šimka, manžel krasobruslařky je autor muzikálu na ledě jako takového, kdy v roce 1998 přivedl na svět Pohádkový muzikál na ledě Mrazík, jenž byl v té době fenomén.

Svěží dílko letos pobaví vánočním turné v úterý 3. prosince Ústí nad Labem.

Muzikál Popelka láká na hudbu Petra Maláska, texty písní Václava Kopty, krasobruslařskou show hvězd Evropy. Hlasy Popelce a Princi propůjčili Lucie Bílá a Ondřej Ruml, letos mají devátou sezonu. Tým nabídl nejen v ČR na 150 repríz. V hereckých i pěveckých rolích účinkují Pepa Vojtek, Dana Morávková, Tomáš Savka, Hanka Křížková, Vlastimil Harapes i další. Výpravné představení bavilo statisíce diváků čtyř evropských zemí. Originální filmové projekce, excelentní krasobruslařské výkony, těžká akrobatická čísla, na 300 dobových kostýmů i dech beroucí kouzla. Přenese diváky do světa pohádkové fantazie.

„Popelka má vše v symbióze: čísla herecká, pěvecká, krasobruslařská i taneční,“ ví Jindřich Šimek. „Příběh Popelky známe z filmů, ale moje umělecké pojetí příběhu na ledové ploše nabízí novou dimenzi. Naše Popelka jako muzikál na ledě baví, užilo si ho na 800 000 diváků čtyř zemí Evropy. Vedle ČR i Ukrajina, Slovensko, Německo. Další zahraniční turné připravujeme na příští rok a začneme premiérou v Rakousku,“ těší se režisér Šimek.

Větší kluziště dává prostor

Krasobruslařské role Popelky a prince tančí Anastasia Martyusheva, juniorská vicemistryně světa, a Konstantin Gavrin z Ruska. Profesionální pár předvádí na ledě nejnáročnější zvedané figury. „V porovnání s jinými show na ledě máme větší kluziště, krasobruslaři mají prostor i pro nejobtížnější sólové, párové a akrobatické prvky,“ pochvaluje si Radka Kovaříková, mistryně světa v krasobruslení. „Záleží mi na tom, aby tu úroveň krasobruslení byla co nejvyšší. Sportovce pečlivě vybíráme po Evropě i v zámoří. Popelka není show s maskoty ani lední revue. Naši účinkující patří k evropské špičce, mají hereckou průpravu,“ je si jistá Kovaříková. „Popelka je kouzelný muzikál, na scéně vidíte reálná kouzla. K největším patří převlékání Popelky do více plesových šatů na ledové ploše.“

Účinkuje zde mezinárodní soubor krasobruslařů sedmi zemí, sólisté předních krasobruslařských show Evropy. Velkolepou scénu navrhl Petr Hloušek, dobové kostýmy Roman Šolc. Choreografii spolu tvořily Jana Hübler a Radka Kovaříková, supervizorka krasobruslařské sekce. CD k muzikálu na ledě Popelka získal Zlatou desku Supraphonu.

Radka Kovaříková: Ohlasy diváků jsou naším motorem

Byla byste se svým mužem strůjcem takové podívané na ledě, nebýt bývalá úspěšná krasobruslařka?

Určitě ne. Krasobruslení je má kariéra, radost, profese. A jsem ráda, že se u profesionálního krasobruslení pohybuji i po ukončení vlastní kariéry.

Co vypovídá o úspěšnosti muzikálu počet asi 150 repríz?

Ano. A fakt, že muzikál stále jede, že publikum baví. Ohlasy diváků jsou motorem pro naši další práci.

Prozradíte, co vás na Popelce, na českém muzikálu na ledě nejvíce těší?

Že je to zdařilý multi mix všech profesí, práce tvůrců a rolí umělců. Že vše do sebe zapadne. Je to přeci jen více než dvouhodinové představení s padesáti účinkujícími, musí tu fungovat všichni - a také fungují.

Už když jste Popelku zkoušeli, bylo jasné, že v ní nebudete hrát?

Ano. Když manžel muzikál psal, byla jsem v jiném stavu. Život jsem přehodnotila a našla pro sebe jiné priority, než byla má vlastní seberealizace na ledě.

Myslela jste i na své dítě, které ještě ani nebylo na světě?

Určitě. Na Popelku na ledě jsme už mysleli jako na rodinný muzikál. Myslela jsem při svém prvním dítěti na rodiče i na děti, abychom nabídli krásnou podívanou především jim, aby odcházeli z našeho představení plni dojmů a nepřestali o něm mluvit.

Prozradíte více o svém tehdejším miminku?

Je to Klárka, oslavila před premiérou jeden rok. Dnes už jí je devět a v muzikálu také vystupuje. Ne ve šlépějích své maminky, ale jako tanečnice na jevišti.

Je to pro vás radost?

Ano, velká. Do toho muzikálu se Klárka narodila, takže v něm žije s námi. Je to příjemné, když to ona cítí stejně jako my.

Jak podstatné je pro vás jako tým hrát Popelku na ledě v Německu?

My jsme tam v roce 2017 trh naťukli a už jsme turné museli rozšířit. Zatím nebylo velké, ale máme německou verzi muzikálu, kterou jsme si tam vyzkoušeli. Je to výzva pro tvůrčí tým i pro producenty. Budu klepat na dřevo, jestli se to dál bude dařit a bude tam po nás poptávka.

Je problém, mít i zahraniční umělce? Domluvíte se?

Hlavně v krasobruslení je běžné, že se domluvíte ve víc cizích jazycích. A naše společná řeč je pohyb na ledě. Tou to zvládneme, i kdybychom se verbálně neuměli domluvit.

Co z Popelky na ledě nejvíc chytne za srdce?

Je to zvláštní. Jede-li člověk poprvé na představení, až tam se ukáže, co nejlépe baví. Překvapilo mě - a nečekala jsem to - ale když se blíží finále první půlky, je velká hostina; kuchař vaří králi. Ukazuje, co připravuje na zámecký bál, vyjedou veliké rekvizity jídel a hala bouří. Je báječné, jak to na diváka funguje. Naše Popelka je vůbec bohatá na vjemy, efekty v hudbě, dění na jevišti i na ledě. Každý si v ní najde to své oblíbené. Když pak i muži na Facebook napíší, že je pro ně společenská povinnost jít se podívat na Popelku na ledě, ale že se musí svěřit, jak jsou nadšeni a jak akrobati na ledě byli perfektní, to je pro nás opravdu velká radost.

Bylo těžké ke dvojí spolupráci přemluvit Lucii Bílou?

Je to její druhá role v muzikálu na ledě, už v roce 2003 nám zpívala v Romeovi a Julii; já tenkrát tančila Julii na hlas Lucie Bílé. Byla to krásná spolupráce, ač se původně počítalo, že ona bude jen zpívat a roli namluví herečka. Lucie ale už i poprvé mluvila a zpívala. No a podruhé v Popelce na ledě chtěla opět to samé: mluvit i zpívat. Udělala to krásně, o to je role Popelky kouzelnější. I přes svůj věk umí Lucie zazpívat mladinkou Popelku. Je zkrátka neskutečná.

Spolupracovala-li na Popelce Lucie Bílá, je logické, že se přidal i Petr Malásek, její dvorní klavírista. Jak jste ale přemluvili nesmělého showmana Václava Koptu?

(smích) Byla to první spolupráce s ním právě na doporučení Petra Maláska. Pan režisér ho vyzkoušel a Václavovi představení sedlo tak, že si v něm i zahrál roli komického Komořího. Ono je velmi důležité, že tvůrci na naše zadání slyší - a pracují dobře.