Liberecký baletní soubor se vypravil na druhý konec zeměkoule. Své taneční umění předvede ansámbl Divadla F. X. Šaldy indickému publiku na mezinárodním festivalu v Čandígaru i na slavnosti v Dillí.

Liberecký balet. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník / Kamil Košun

„Je to poprvé v historii Šaldova divadla, kdy se prezentujeme mimo Evropu, a jsem na to pyšná,“ uvedla ředitelka divadla Jarmila Levko. Nejprve vystoupí soubor v Novém Dillí na slavnostech pořádaných Velvyslanectvím České republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím Slovenské republiky. „Pak budou pokračovat do jednoho z nejmodernějších indických měst Čandígarh, na jehož vzniku se podílel známý architekt Le Corbusier a které je dějištěm třetího ročníku mezinárodního tanečního festivalu CU-RHYTHMS,“ sdělil mluvčí divadla Jakub Kabeš.