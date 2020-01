Luxusní vlak uvízlý ve sněhových závějích, několik pasažérů s nejasnou minulostí a pobodaná mrtvola v uzamčeném kupé. V Šaldově divadle se dnes večer odehraje nejslavnější zločin všech dob – Vražda v Orient expresu. Dramatizace populárního detektivního románu, který se dočkal řady filmových či televizních verzí, se na zdejších prknech objeví vůbec poprvé. A přestože se jedná o notoricky známý příběh, i tak se diváci dočkají několika překvapení.

„Kvůli autorským právům nebylo možné napsat vlastní dramatizaci, uvádíme proto hru současného autora Kena Ludwiga. Ten uchoval hlavní dějovou linku bez větších změn, ale zredukoval počet hlavních postav, čímž usnadnil práci inscenátorům i publiku,“ vysvětlil dramaturg Jiří Janků.

Namísto dvanácti podezřelých se jich ve vlaku sejde jen osm. Podle tvůrců to ale na napětí vůbec neubírá. „Úprava je skvělá. Nemůžu říct, že by mi některá z vynechaných postav chyběla,“ dodala režisérka Kateřina Dušková s tím, že před lety dokonce uvažovala o vlastní dramatizaci detektivky. „Nabídka z Šaldova divadla tak byl splněný sen,“ podotkla.

Dalším překvapením může být pro některé diváky podoba slavného detektiva Hercule Poirota, do jehož role vybrali autoři inscenace štíhlého a vysokého herce Zdeňka Kupku. Před ním tak stojí těžký úkol získat si i tu část obecenstva, která očekává „malého mužíka oblejších tvarů s vejčitou hlavou“, jak jej ztvárnil jeho nejslavnější představitel, herec David Suchet.

„Vydat se touto cestou by byla jen chabá nápodoba. Takže se divák bude muset oprostit od představy, se kterou bude usedat do hlediště. Je otázka, jak moc mu to bude vadit. Třeba to bude minuta, dvě, deset minut a doufejme, že pak ho to přejde,“ řekl Kupka s tím, že co do povahových vlastností to bude ale starý známý detektiv, jak jej všichni znají. V dalších rolích se objeví Martin Stránský, Karolína Baranová, Tomáš Váhala, Ladislav Dušek nebo Markéta Tallerová.

Velký důraz kladli tvůrci na scénografické řešení, kterému dominuje vagón s několika kupé. „Naším původním záměrem bylo přivézt Orient expres jako takový. Chtěli jsme vytvořit iluzi noblesy a lesku 30. let minulého století,“ popsala režisérka. S výtvarníkem Pavlem Kocychem se proto rozhodli přenést na jeviště autentické fragmenty luxusního vlaku, tak jak skutečně v té době vypadal.

Premiéra inscenace Vražda v Orient expresu se odehraje dnes večer od 19 hodin. Další představení je v neděli 2. února.