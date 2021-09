Podle organizátorů není akce určená jen pro milovníky a vyznavače veršů. Měl by přijít každý a zjistit, že poezie není nic jako návštěva zubaře, že se jí nemusíme bát. „Lidé se poezie trochu bojí a neprávem. Když pak vidí a slyší několik básníků vedle sebe, mnohdy zjistí, že každý se ke světu vyjadřuje jinak a mnohdy si mezi nimi najde toho, s jehož hlasem souzní a je mu sympatický,“ doplnil Martin Trdla.

O look moderátorů se postará světoznámá šperkařka Anna Škarda se značkou Carbickova Halo Crowns. Ta spolupracovala s takovými jmény, jako je Beyoncé či Khloé Kardashian.

Druhá spolupořadatelka festivalu Olga Veselá upozornila, že na přehlídce bude o účinkující i návštěvníky dobře postaráno. „Vedle nápojů a občerstvení, které zajistí místní vinný bar Světoběžník, děčínská čajovna Ve vlnách a klub Argonaut, bychom rádi vypíchli také stánek, kde si zájemci mohou zakoupit nejen knihy či CD vystupujících, ale také speciální merch ručně dělaný přímo pro festival. K mání budou třeba originální záložky do knih, zápisníky nebo trička,“ upřesnila Veselá.

Nebude chybět ani hudební program. Zahraje například cenou Anděl ověnčený Jakub Čermák neboli Cermaque, dále projekt ZVLN, písničkáři Lukáš Trněný, Pavel Šulc a Karel Pazdera. K vidění bude také několik fotografických výstav a výtvarných instalací, a to z rukou Jiřího Prince, Anny Šímy Kopkové, Jana 1334 a Petra Havla.

Organizátory a zakladateli festivalu je duo Veselá Trdla. Ten první ročník uspořádalo v libereckém klubu Ateliér před dvěma lety. „Na začátku jsme chtěli, aby se o Liberci mluvilo také jinak, než jen s nadsázkou o městě sportovců a inženýrů. Aby se o pátém největším městě republiky vědělo též, že tu existuje i něco jiného než Ještěd, zoologická zahrada, hokejový a fotbalový tým či zábavní centrum Babylon. Básnické přehlídky se totiž konají i v daleko menších obcích. To se nám doufám podařilo,“ podotkl spolupořadatel festivalu a básník Martin Trdla s tím, že chtějí prostřednictvím festivalu oživovat i neprávem opomíjená místa. Proto si vybrali pro místo konání festivalu park, který se nachází nedaleko Valdštejnských domků. „Ačkoliv leží v širším centru města, je jaksi opomíjen. A to je škoda. Ten kout má velký potenciál,“ dodal.

1. liberecký festival poezie odstartuje ve 13 hodin a nabídne dvacet sedm účinkujících. Představí se na něm Oto Klempíř z funkově-rockové skupiny J.A.R., vítězové české literární ceny Magnesia Litera Milan Ohnisko a Pavel Novotný či dva autoři na tuto cenu nominovaní, a to Kateřina Bolechová a Štěpán Kučera. Dále svou tvorbu ukážou například Tobiáš Jirous, Miroslav Stuchlý, Josef Straka, Jana Máchalová, Martin Trdla, Irena Eliášová či Michaela von Pacher.

Poezie není žvýkačka. To dokáže jedna z největších básnických přehlídek, která se uskuteční v sobotu 25. září v parku před kostelem Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí.

